Le necessarie crudeltà del potere I regimi e la tragedia della successione

Il testo esplora le dure realtà del potere attraverso il tema delle transizioni di regime e delle tragedie che ne derivano. Si evidenzia come figure storiche abbiano affrontato momenti critici di successione, mentre si menziona la figura di Stalin, che non amava particolarmente Shakespeare, e in particolare il personaggio di Amleto. La narrazione si concentra su eventi storici e personaggi senza giudizi o interpretazioni soggettive.

Stalin detestava il “debole” Amleto, l’esatto contrario dell’“uomo forte” che ci voleva per la sua Russia, Shakespeare e la sua visione della storia. Stalin non era un patito di Shakespeare. Ma tra i personaggi di Shakespeare quello che proprio non sopportava era Amleto. Debole, indeciso, tormentato dai rimorsi. L’esatto contrario dell’“uomo forte” che ci voleva per la sua Russia. Nel febbraio 1947 il regista Sergei Eisenstein era stato convocato al Cremlino per discutere la seconda parte del suo Ivan il Terribile, assieme al protagonista che interpretava nel film lo zar, Nikolay Cherkasov. Stalin andò subito al dunque: “Nel vostro film lo zar appare indeciso, come Amleto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Le necessarie crudeltà del potere. I regimi e la tragedia della successione Khamenei nel bunker mentre Trump colpisce l’Iran: il potere che trema e la successione che divideDicono che sia stato trasferito in un bunker sotterraneo, lontano da Teheran, forse nell’area di Levizan, mentre sopra la capitale si moltiplicano le... Macbeth a Messina, la tragedia del potere nella lettura intensa di Daniele PecciLa saggia regia di Pecci, vissuta con occhi e cuore di attento interprete, mette al centro il nudo testo shakespeariano. Contenuti e approfondimenti su necessarie crudeltà. Discussioni sull' argomento Le necessarie crudeltà del potere. I regimi e la tragedia della successione; Giulia Cecchettin, la lotta disperata e il colpo fatale al collo: Filippo rischia l'aggravante della crudeltà; Nel nome di Noemi: una firma per dire basta ai premi per chi compie femminicidio; Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana. Le necessarie crudeltà del potere. Stalin detestava il “debole” Amleto, Shakespeare e la sua visione della storia. I regimi e la tragedia della successione. L'articolo di Siegmund Ginzberg è sul Foglio del Weekend https://edicoladigitale.ilfoglio.it/ - facebook.com facebook