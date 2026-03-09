Le Muse racconta le donne invisibili storie di impegno tutela e volontariato

Le Muse, associazione dedicata alle arti e alle lettere, prosegue il suo calendario culturale con un evento dedicato alle donne invisibili. Durante l’appuntamento si sono raccontate storie di impegno, tutela e volontariato, con particolare attenzione alle esperienze di donne che operano nel sociale. La quarta edizione dell’iniziativa “Donne al centro… tra servizio, tutela, introspezione e senso della Vita” ha visto la partecipazione di varie protagoniste di questi percorsi.

Un incontro dedicato al ruolo femminile nella società tra diritti, solidarietà e testimonianze dal territorio metropolitano Prosegue il calendario culturale dell’Associazione “Le Muse -Laboratorio delle Arti e delle Lettere”, che ha dedicato uno dei suoi appuntamenti settimanali alla quarta edizione dell’iniziativa “Donne al centro. tra servizio, tutela, introspezione e senso della Vita”, un momento di riflessione sulle tante donne che operano silenziosamente nella società, nel mondo istituzionale e nel volontariato. Ad aprire l’incontro è stato Giuseppe Livoti, che ha sottolineato come oggi sia sempre più necessario raccontare le storie di quelle donne che, lontano dai riflettori, lavorano quotidianamente per il bene comune. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

