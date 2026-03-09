Oggi è partita un’asta benefica online organizzata da C’è Da Fare Ets, che mette all’incanto le maglie di Milan e Juventus. L’obiettivo è raccogliere fondi per sostenere iniziative rivolte a giovani tra i 12 e i 19 anni che affrontano difficoltà psicologiche e psichiatriche. La vendita si svolge sulla piattaforma digitale e il ricavato sarà destinato a progetti dedicati a queste fasce di età.

Ci sono anche maglie autografate di giocatori di Milan e Juventus e cimeli di squadre di calcio fra i lotti dell’asta benefica online che prende il via oggi, promossa da C’e Da Fare Ets, associazione non profit fondata nel 2023 dal comico e conduttore Paolo Kessisoglu insieme a Silvia Ronchi per supportare adolescenti (ragazze e ragazzi fra i 12 e i 19 anni di età) con disagi psicologici e psichiatrici. L’asta resterà attiva per circa dieci giorni (il 18 marzo è infatti prevista la charity dinner finale) e verserà l’intero ricavato a favore delle attività di C’è Da Fare Ets, con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno dei progetti dedicati alla salute mentale degli adolescenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le maglie di Milan e Juventus all’asta per aiutare gli adolescenti in difficoltà

