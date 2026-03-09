Le Iene replicano a Rocco Siffredi dopo la querela sui servizi su abusi e violenze il caso delle lacrime

Le Iene hanno risposto a Rocco Siffredi dopo che l’attore e regista ha presentato una querela riguardo ai servizi realizzati sugli abusi e le violenze, inclusi momenti in cui si vede Siffredi in lacrime nel fuori onda del programma. La discussione si è concentrata sui contenuti mostrati nel video e sulle accuse rivolte, senza entrarne nei motivi o nelle motivazioni.

Il fuorionda di Rocco Siffredi trasmesso da "Le Iene" in integrale mostra l'attore in lacrime mentre parla delle accuse di presunti abusi sui set porno. La difesa sosteneva che il video fosse stato montato in modo fuorviante, ma la trasmissione ha replicato diffondendo il video completo. La Procura di Milano indaga dopo la maxi querela di Siffredi per diffamazione. Il fuorionda di Rocco Siffredi Questa volta la trasmissione televisiva "Le Iene" ha trasmesso il video in integrale. Nella puntata andata in onda su Italia 1 l'8 marzo, il programma ha mostrato il fuorionda dell'intervista a Rocco Siffredi realizzata dalla giornalista Roberta Rei, nel quale appare visibilmente scosso.