Le donne nella Costituente | un convegno per omaggiare a due figure centrali della storia istituzionale italiana e abruzzese

In occasione del convegno dedicato alle donne nella Costituente, si sono riuniti esperti e storici per ricordare due figure femminili di rilievo nella storia istituzionale italiana e abruzzese. L’evento si svolge pochi giorni dopo la giornata internazionale della donna e nell’anno in cui si celebrano gli 80 anni dall’introduzione del suffragio universale, dalla nascita della Repubblica italiana e dall’istituzione dell’Assemblea.

L'evento intende rendere omaggio, per la prima volta contemporaneamente, a due figure centrali della storia istituzionale italiana e abruzzese, le onorevoli Filomena Delli Castelli e Maria Agamben Federici. Il comitato pari opportunità dell'ordine degli avvocati di Pescara organizza il convegno dal titolo: "Le donne nella Costituente: il contributo delle abruzzesi."

"Scegliemmo la mimosa perché è un fiore povero, che si trova facilmente nelle campagne, ma è anche un fiore che fiorisce nonostante il freddo, forte e vivace, proprio come le donne." Teresa Mattei (madre costituente)