Le donne Cgil e Spi ricordano il voto del 1946

Le donne dei sindacati Cgil e Spi hanno organizzato un evento per ricordare il voto del 1946, il primo diritto elettorale conquistato dalle donne in Italia. La commemorazione si tiene l’8 marzo, giornata dedicata alle donne, e coinvolge i coordinamenti femminili delle due organizzazioni. L’iniziativa mira a riflettere su un momento storico importante e al tempo stesso a mantenere vivo il ricordo di quella conquista.

Interverranno Simonetta Soldani, docente di storia contemporanea; Filippo Boni, assessore regionale e scrittore e Alessandra Nocciolini, responsabile dei Coordinamento donne Cgil e Spi L’8 marzo continua. I coordinamenti donne di Cgil e Spi hanno organizzato un evento per rifletteresul voto del 1946, il primo per le donne in Italia. Appuntamento alle ore 10 di mercoledì 11 marzonella sala della Borsa Merci di Arezzo. Interverranno Simonetta Soldani, docente di storiacontemporanea; Filippo Boni, assessore regionale e scrittore e Alessandra Nocciolini, responsabiledei Coordinamento donne Cgil e Spi. Parteciperanno anche studenti delle scuole superiori. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

