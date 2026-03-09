Le borse più belle delle sfilate Autunno-Inverno 2026 27 di Parigi

Durante la Settimana della Moda di Parigi dedicata alle collezioni Autunno-Inverno 202627, sono state presentate numerose borse che si sono fatte notare come accessori di grande richiamo. Le sfilate hanno mostrato modelli di varie forme e dimensioni, attirando l’attenzione di stilisti e pubblico. Le borse si sono confermate come protagonisti indiscussi di questa stagione, attirando sguardi e desideri.

Tra pellami raffinati e silhouette innovative, ci aspettiamo di tutto. Le passerelle parigine sono da sempre il luogo in cui le maison sperimentano con volumi, proporzioni e materiali: dalle maxi bag morbide e vissute, che parlano di quotidianità e praticità, fino alle micro borse quasi gioiello, pensate più per stupire che per contenere. Non mancheranno poi, molto probabilmente, reinterpretazioni in grande stile dei grandi classici destinati a non invecchiare mai. Ai Jardin des Tuileries, sotto la luce piena del giorno, Jonathan Anderson rilegge il tema della natura e il suo rapporto, tutt'altro che lineare, con la moda.