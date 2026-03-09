Nel 1999, il Milan affrontò una stagione memorabile, caratterizzata da momenti decisivi come la vittoria sulla Sampdoria al 95' con un autogol. Durante quell’anno, le parole di Silvio, la determinazione di Maldini e le strategie di Zaccheroni si intrecciarono in un campionato ricco di sorprese e rimontate. La squadra riuscì a conquistare uno scudetto che molti avevano dato per scontato.

Questa è la storia di un sogno che, all'improvviso, ora dopo ora, giorno dopo giorno, si materializza e diventa realtà tra lo stupore della gente e, molto probabilmente, degli stessi protagonisti che, a leggere le dichiarazioni che rilasciarono poco prima di mettersi a letto, non immaginavano proprio di vivere un finale simile. Riavvolgiamo la vita e portiamola alla primavera del 1999. L'Italia è governata dalla coalizione di centrosinistra, il presidente del Consiglio è Massimo D'Alema, Silvio Berlusconi sta all'opposizione e prepara la rivincita. Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno attaccato l'Iraq nel dicembre del 1998 per deporre Saddam Hussein, mentre la Nato ha iniziato le operazioni di guerra in Jugoslavia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le battute di Silvio, la carica di Maldini, le strategie di Zac: Milan 1999, i retroscena di una rimontissima

Articoli correlati

Leggi anche: Allegri e il capodanno tra battute e strategie: retroscena prima di Cagliari-Milan

Vecchio pallino di Maldini: il Milan torna alla carica per la vecchia fiamma di calciomercatoCalciomercato Milan, i rossoneri continuano con la loro stagione con l'obiettivo primario di entrare nelle prime quattro in classifica che vorrebbe...

Altri aggiornamenti su Le battute di Silvio la carica di...

Discussioni sull' argomento Silvio Viale, la violenza non c’è: Usa pratiche desuete e maldestre ma non sono reato; Sanremo, Fiorello 'in soccorso' di Carlo Conti dopo le accuse di sessismo: Capitano queste battute; Le sinistre isterie contro Crosetto e Tajani; Da Sal Da Vinci all'Iran, perché Meloni viene vista come una leader di popolo e Schlein delle elites.

L'intervista allo storico Silvio Pons: "Resto dell’idea che il Partito comunista italiano era davvero diverso da tutti gli altri, in antitesi con il socialismo reale dei paesi dell’Est, e anche naturalmente distante dal capitalismo americano dal profilo imperialista". Di Ant - facebook.com facebook