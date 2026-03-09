Le arti oscure di Allegri | ancora una volta il tecnico del Milan ottiene il massimo pur avendo il minimo Condò

Il derby di Milano si conclude con il Milan che batte l’Inter grazie a un gol di Estupiñán. Max Allegri si conferma come allenatore capace di ottenere risposte positive con risorse ridotte, portando i tre punti alla sua squadra. La partita riapre, anche se parzialmente, la corsa scudetto. La sfida si è disputata nel rispetto delle regole e senza ulteriori polemiche.

Il derby di Milano riapre, almeno in parte, la corsa scudetto. Il Milan di Max Allegri batte l'Inter con un gol di Estupiñán e dimostra ancora una volta la capacità del tecnico livornese di ottenere il massimo con il minimo. Nonostante i 7 punti di vantaggio della squadra di Cristian Chivu a dieci giornate dalla fine mantengano i nerazzurri nettamente favoriti, la vittoria rossonera alimenta lo spiraglio. Decisiva una gara gestita con grande tempismo dal Milan, mentre l'Inter paga un piano tattico troppo prudente e le pesanti assenze, soprattutto negli uomini chiave. Allegri riaccende la corsa scudetto?. Scrive Paolo Condò per il Corriere...

