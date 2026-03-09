Lazio | record negativo solo 2.000 tifosi allo stadio

La Lazio gioca contro il Sassuolo con circa 2.000 tifosi presenti allo stadio Olimpico, che si presenta quasi vuoto. La partita si svolge in un contesto di scarsa affluenza di pubblico e rappresenta un record negativo di presenze per la squadra. La capienza dello stadio è limitata rispetto alle solite occasioni di calcio.

La Lazio affronta il Sassuolo con uno stadio Olimpico quasi vuoto, in una giornata che segna un record negativo di presenze. Solo 2.000 biglietti sono stati venduti per questo incontro, confermando l’efficacia della protesta dei tifosi che continua senza scadenza fissata. L’atmosfera nei dintorni dell’impianto sarà deserta: nessun ritrovo a Ponte Milvio e nessuna coreografia organizzata. I gruppi organizzati hanno annunciato che nuove iniziative saranno svelate domani a mezzogiorno, mantenendo alta la tensione sulla gestione del club. Il crollo delle presenze e la protesta strutturale. Le quattro gare segnate dalla mobilitazione contro la proprietà hanno registrato un totale di 18. 🔗 Leggi su Ameve.eu

