Lazio | i furti crollano del 23% ma Latina resta critica

9 mar 2026

Nel Lazio, i furti in casa sono diminuiti del 23% rispetto agli anni precedenti, segnando una riduzione significativa. Tuttavia, la situazione a Latina rimane problematica, con un numero di reati ancora elevato rispetto ad altre province. La diminuzione complessiva si verifica dopo un periodo di crescita costante, portando a un quadro più stabile in alcune aree della regione.

I furti in casa nel Lazio stanno scendendo di numero, segnando un’inversione di tendenza dopo anni di crescita. Nel 2025 si registra un calo del 23,3% rispetto all’anno precedente, ma la provincia di Latina rimane critica con oltre 1.500 casi annuali. L’analisi dei dati forniti dall’Osservatorio Censis-Verisure rivela una realtà complessa: mentre la regione nel suo insieme mostra segnali positivi, le province interne presentano dinamiche opposte. A Roma, capitale e cuore pulsante della regione, il fenomeno resta preoccupante con quasi 8.700 episodi registrati nel 2024. La situazione a Latina è particolare, dove i numeri assoluti sono elevati anche se il tasso per abitante è leggermente inferiore alla media regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

