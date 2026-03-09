Nel Lazio, i furti in casa sono diminuiti del 23% rispetto agli anni precedenti, segnando una riduzione significativa. Tuttavia, la situazione a Latina rimane problematica, con un numero di reati ancora elevato rispetto ad altre province. La diminuzione complessiva si verifica dopo un periodo di crescita costante, portando a un quadro più stabile in alcune aree della regione.

I furti in casa nel Lazio stanno scendendo di numero, segnando un’inversione di tendenza dopo anni di crescita. Nel 2025 si registra un calo del 23,3% rispetto all’anno precedente, ma la provincia di Latina rimane critica con oltre 1.500 casi annuali. L’analisi dei dati forniti dall’Osservatorio Censis-Verisure rivela una realtà complessa: mentre la regione nel suo insieme mostra segnali positivi, le province interne presentano dinamiche opposte. A Roma, capitale e cuore pulsante della regione, il fenomeno resta preoccupante con quasi 8.700 episodi registrati nel 2024. La situazione a Latina è particolare, dove i numeri assoluti sono elevati anche se il tasso per abitante è leggermente inferiore alla media regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lazio: i furti crollano del 23%, ma Latina resta critica

Articoli correlati

Controllo del territorio, in provincia crollano i furti nelle casePer la prima volta negli ultimi cinque anni, nella provincia di Pordenone si registra un calo dei reati.

Leggi anche: Furti in abitazione, numeri in calo nel Lazio tra il 2024 e 2025: a Latina oltre 1.500 casi in un anno

Aggiornamenti e notizie su Lazio i furti crollano del 23 ma Latina...

Discussioni sull' argomento Furti in casa calano nel Lazio e a Roma nel 2024 e in primi 6 mesi 2025; Furti in casa, la Capitale resta prima ma il trend è in calo.

Lazio, furti in calo nel 2024 e nel primo semestre 2025. Ma la percezione di insicurezza resta altaNel 2024 nel Lazio i furti in abitazione sono stati 16.464, in calo del 3,5% rispetto al 2023, con un’incidenza di 28,8 ogni 10.000 abitanti (sopra la media nazionale). radiocolonna.it

Furti in casa in calo nel Lazio, ma resta l’allarme sicurezza: Latina -16% nel 2025Rapporto Censis-Verisure: nel 2024 meno colpi in regione e a Roma. Lazio però ultimo per sicurezza domestica percepita. In provincia di Latina 573 furti nel primo semestre 2025 ... latinaoggi.eu

Il tocco col braccio di Ricci come quello di Bisseck in Inter-Lazio dello scorso anno Secondo Federico Dimarco i due episodi sono simili - facebook.com facebook

#MilanInter, scatta la squalifica per #Rabiot: salterà la trasferta contro la Lazio - #Derby #DerbyMilano #DerbydellaMadonnina @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com