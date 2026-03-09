Lavori conclusi ma la cabinovia imprescindibile per le Olimpiadi è ancora un cantiere

La cabinovia Apollonio Socrepes di Cortina, annunciata come pronta da alcuni rappresentanti, si trova ancora in fase di lavorazione, secondo le ultime immagini provenienti dal cantiere. Nonostante le dichiarazioni ufficiali, il progetto rimane in stato di avanzamento e non ancora completato. La struttura, considerata fondamentale per le Olimpiadi, continua a essere oggetto di attenzione e monitoraggio.

Per Società infrastrutture Milano Cortina i lavori all'impianto Apollonio Socrepes da 34,9 milioni di euro sono terminati, ma le foto che ci arrivano dicono altro La chiacchierata cabinovia Apollonio Socrepes di Cortina è pronta, dice Simico. Le ultime foto dal cantiere dicono altro. La società statale che si occupa di costruire le infrastrutture necessarie alle Olimpiadi invernali ha comunicato la chiusura ufficiale dei lavori, con l'impianto che però resterà chiuso anche per le Paralimpiadi. Dalle immagini che abbiamo ricevuto non è ancora chiaro quanto tempo ci vorrà per aprire l'impianto costruito secondo procedure emergenziali per arrivare pronti alle Olimpiadi.

“La cabinovia di Socrepes è completata”: l’annuncio alla fine dei Giochi (per i quali serviva). Ma il cantiere è ancora apertoÈ disfida a Cortina sull’opera olimpica più contrastata e controversa dopo la pista da bob.

