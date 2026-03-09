Laura Mattarella, intervistata dal Tg3, ha dichiarato che, ad eccezione di alcune rare eccezioni, non conosce una donna o un’amica che non abbia riferito di aver subito un impatto sul lavoro a causa della maternità. La sua testimonianza mette in luce una problematica ancora presente nel mondo del lavoro, con molte donne che si trovano a dover affrontare conseguenze legate alla maternità in ambito professionale.

«I ruoli devono essere assolutamente riequilibrati. Non può esserci un modello maschile sul lavoro e un modello femminile dentro casa. Fino a che tutte le donne non riusciranno a emergere, l’intera società italiana risulterà impoverita». Dopo gli studi in giurisprudenza, la figlia del Presidente della Repubblica ha lavorato come avvocato, da più di dieci anni accompagna il Capo dello Stato nelle occasioni pubbliche. Ha raccontato a Vogue che sua madre avrebbe rivestito meglio di lei questo ruolo. «Io ho fatto una scelta molto precisa quando mio padre è stato eletto, quindi per ora non svolgo la mia attività professionale, però ho lavorato una vita, conosco molto bene le difficoltà che una donna, con bambini piccoli in particolare, affronta quotidianamente quando deve lavorare». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Laura Mattarella: «Tranne pochissime eccezioni non conosco una donna, nessuna amica, che non mi abbia detto di aver pagato la maternità sul piano lavorativo»

