L' Audace rimonta due gol ma cade per un autogol | vince l' Atalanta U23

L'Atalanta U23 ha vinto la partita contro l'Audace, che ha subito una sconfitta per un autogol. L'incontro si è svolto a Caravaggio, dove l'Audace ha incassato la sua terza sconfitta consecutiva in trasferta. Nonostante la rimonta di due gol dell'Audace, alla fine ha prevalso la squadra ospite. La gara si è conclusa con il risultato di 3-2 per l'Atalanta U23.

Al Comunale di Caravaggio la squadra di Maiuri perde 3-2, rimediando il terzo k.o. di fila in trasferta, dove non vince dal derby con il Foggia. Padroni di casa avanti di due gol in avvio di primo tempo con Levak e Cortinovis. Nella ripresa, furiosa reazione dell'Audace che pareggia in cinque minuti con Vitale e Parlato. Al 78', l'autorete di Gasbarro decide il match L'Audace si conferma squadra casalinga: a Caravaggio il club ofantino incassa la terza sconfitta di fila lontano dal ‘Monterisi’. La squadra di Maiuri cade in casa dell'Atalanta U23: è una autorete di Gasbarro a dodici minuti dal termine a decidere la sfida, dopo che gli ofantini erano riusciti, nel giro di quattro minuti, a rimontare le reti di Levak e Cortinovis, grazie alle quali i nerazzurri avevano chiuso la prima frazione sul 2-0. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

