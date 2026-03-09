Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Latina dopo aver tentato di rapire un bambino nel parcheggio di un supermercato. Il bambino si trovava nel seggiolino dell’auto con la madre, quando la donna ha iniziato a gridare e attirare l’attenzione. L’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine poco dopo il tentativo, che si è concluso con l’arresto.

Ha tentato di rapire un bambino seduto in auto insieme alla madre nel parcheggio di un supermercato a Latina. Il bimbo era nel seggiolino posteriore vicino alla mamma, ma quando ha provato ad aprire lo sportello le urla della donna hanno allarmato il padre e un passante, i quali insieme lo hanno bloccato. L'uomo, un iracheno di 34 anni, è stato poi arrestato dalla polizia per tentato sequestro di persona e porto di armi o oggetti atti ad offendere. Tutto è avvenuto nel pomeriggio di domenica 8 marzo., Stando a una prima ricostruzione, il 34enne si sarebbe avvicinato a un'auto parcheggiata nell'area davanti a un supermercato e avrebbe aperto lo sportello posteriore, tentando di porta via il bimbo nell'abitacolo, seduto nel suo seggiolino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Latina, tenta di rapire un bambino nel parcheggio di un supermercato: arrestato 34enne

