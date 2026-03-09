L’assessora Monni | | Tutelare i conti della sanità pubblica e regole chiare

L’assessora Monni ha affermato che i fondi derivanti dal payback non erano disponibili, impedendo alla Regione di inserirli nel bilancio. Ha aggiunto che il governo non ha provveduto a coprire questa mancanza, lasciando irrisolto il problema delle risorse per la sanità pubblica. La discussione si concentra sulla gestione delle finanze e sulle regole di finanziamento del settore sanitario.

I soldi del payback non c’erano. Quindi la Regione non ha potuto metterli a bilancio. Il governo non si è fatto carico di coprire quella carenza. E ora sul payback per i dispositivi medici la decisione del Consiglio di Stato introduce una sospensione cautelare che rinvia la questione al giudizio di merito. "È una fase del contenzioso che va rispettata e che seguiremo. Il punto però resta politico e di sistema – spiega l’assessora regionale Monia Monni (foto) – Il tema del payback sui dispositivi medici nasce dall’esigenza di garantire la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale e l’uso appropriato delle risorse pubbliche. Parliamo di risorse che servono a garantire cure, servizi e diritti di salute alle persone". 🔗 Leggi su Lanazione.it

