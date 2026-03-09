A Milano, il Comune ha lanciato un progetto dedicato alle donne che lasciano il lavoro per prendersi cura di un figlio o di un parente. Il programma, chiamato «Nuova chance per i talenti femminili di Milano», ha ricevuto oltre 500 candidature e mira a supportare la ricostruzione della carriera femminile. La iniziativa si rivolge a chi desidera riprendere l’attività lavorativa dopo un periodo di assenza.

«Nuova chance per i talenti femminili di Milano» è promosso dal Comune di Milano, in particolare dall’Assessora allo Sviluppo economico e alle Politiche del lavoro Alessia Cappello, da CCI France Italie (Camera di commercio francese in Italia) e da AFOL Metropolitana. Oltre 500 candidature, che hanno portato alla selezione di 30 donne disoccupate da riavvicinare al mercato. L’età varia dai 30 ai 60 anni con esperienze e nazionalità diverse. Oltre a Milano e all’Italia, sono rappresentate Francia, Belgio, Russia, Perù e Messico. La prima fase del progetto, da ottobre 2025 a febbraio di quest’anno, ha offerto alle partecipanti un corso di upskilling, grazie alla collaborazione con 13 aziende che hanno coinvolto (anche a titolo di volontariato) le loro risorse umane, hanno aperto le loro sedi per le lezioni e hanno fornito i computer. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lasciare il lavoro per assistere un figlio o un parente: a Milano un progetto aiuta le donne a ricostruire la propria carriera

