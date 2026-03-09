Lasciano zaino con 40 gr di marijuana in un punto raccolta di beneficenza | poi tornano a prenderlo Arriva polizia

Due adolescenti in Nuova Zelanda hanno abbandonato accidentalmente uno zaino contenente 43 grammi di marijuana e 3.700 dollari in un punto di raccolta di beneficenza. Dopo averlo lasciato, sono tornati a prenderlo, ma nel frattempo è intervenuta la polizia. L'episodio si è verificato in un negozio solidale dove avevano lasciato lo zaino per errore.

Due adolescenti in Nuova Zelanda hanno lasciato per errore uno zaino con 43 grammi di marijuana e 3.700 dollari nell'area donazioni di un negozio solidale. Quando sono tornati agitati per recuperarlo, i volontari avevano già avvisato la polizia, che ha trovato altro materiale sospetto nella loro auto.