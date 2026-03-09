Lascia tutto all’amante figlio fa causa per l’eredità e vince

Un uomo ha fatto causa per l’eredità, ottenendo il riconoscimento dei beni lasciati dal genitore. La vicenda si svolge tra tensioni familiari e questioni patrimoniali, mentre si scopre che il padre incontrava un’altra donna dopo anni di separazione dalla moglie. La causa si è conclusa con un esito positivo per chi ha portato avanti l’azione legale.

(Adnkronos) – Sapevano che il padre si vedeva con un’altra donna dopo anni di separazione di fatto dalla moglie. Quello che li ha sorpresi, in negativo, è arrivato al momento della morte del papà, un imprenditore edile della Piana di Lucca. Quando i due figli hanno cercato di capire la consistenza dell’eredità, tra soldi e immobili, hanno trovato poco o nulla. Briciole rispetto a quello che avrebbero pensato e sperato di trovare. E il dito è stato puntato su quella che consideravano l’amante del loro genitore, ignorata o quasi senza sapere quanto il loro padre spendesse per lei. Trascinata in Tribunale per ottenere, secondo la stima degli eredi, almeno 180mila euro, la donna è stata condannata a restituire a uno dei fratelli, quello che le aveva fatto causa, 60mila euro. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Brigitte Bardot, è battaglia per l'eredità: «Figlio e marito contro il testamento che lascia quasi tutto agli animali»Neanche il tempo di dare l'ultimo saluto a Brigitte Bardot - scomparsa lo scorso 28 dicembre all'età 91 anni e sepolta ieri nella tomba di famiglia...

Papà vince 2 milioni di euro, il figlio disoccupato gli fa causa: «Ora mantienimi»VOLPAGO DEL MONTELLO (TREVISO) Quella che doveva essere la gioia per una vincita milionaria, per un pensionato 68enne di Volpago del Montello, in...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lascia tutto

Discussioni sull' argomento Milan-Inter, proteste nerazzurre per possibile rigore. Chivu a Saelemaekers: Sicuro di non averla toccata?; Harry Styles – 'Baci tutto il tempo. Disco, recensione di Occasionally: la superstar del pop lascia entrare la luce; Era già tutto previsto di Riccardo Cocciante, il significato: Mi hai baciato di nascosto.

Detto ai vicini di posto in tribuna stampa 10 minuti fa: l’Inter lascia tutto il tempo Estupinan solo in fascia ma il Milan non lo vede mai, appena il Milan la gioca una volta veloce su di lui li punisce #MilanInter x.com

"Lascia che tutto ti accada", aperta la mostra di Gsh e Mart - facebook.com facebook