L’arte contemporanea di Skim incontra la tradizione | a Signa la mostra Big Bang Capodanno Fiorentino

A Signa si inaugura la mostra “Big Bang Capodanno Fiorentino” che vede in esposizione le opere di Skim, artista contemporaneo noto per la sua energia cromatica e il linguaggio innovativo. La rassegna mette in relazione le creazioni di Skim con una delle tradizioni più radicate del territorio, creando un ponte tra arte moderna e storia locale. L’evento si svolge presso una sede dedicata alla cultura e all’arte.

L'energia cromatica e il linguaggio contemporaneo dell'artista Skim entrano nel cuore di una delle tradizioni più antiche del territorio. È stata presentata questa mattina nella Sala Oriana Fallaci di Palazzo Medici Riccardi a Firenze la mostra "Big Bang Capodanno Fiorentino", esposizione che sarà inaugurata sabato 14 marzo alle ore 17 nella Sala dell'Affresco del Comune di Signa. Presenti il sindaco di Signa Giampiero Fossi, l'artista Skim, il presidente del Corteo Storico, Lorenzo Gori, insieme al gonfaloniere Daniele Mazzei.

