L’arrampicata diventa arte con l’azione di Francesco Bertelé

L’arrampicata si trasforma in arte grazie all’intervento di Francesco Bertelé, artista di Como. In questi giorni, Bertelé è protagonista al Padiglione tematico della Malta Biennale 2026, dove la sua attività artistica si combina con l’abilità di scalare pareti di roccia o superare confini. La sua presenza sul palco internazionale evidenzia il legame tra l’atto di arrampicare e la dimensione creativa.

Como – Scalare non è solo salire in alto, ma anche "attraversare" una parete di roccia o un confine. , artista comasco, protagonista in questi giorni al Padiglione tematico di Malta Biennale 2026. Il suo progetto "Repertoire in Intermedial Mode ", a cura di Sara d'Alessandro Manozzo e Caterina Riva, sarà presentato alla Birgu Old Armoury (dall'11 marzo al 29 maggio 2026), con il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia a Malta e dell'Istituto Italiano di Cultura di La Valletta. La scogliera maltese . Come era già avvenuto durante un'esperienza analoga sulla costa Nord di Lampedusa, Bertelé questa volta ha scalato una porzione di scogliera maltese.

