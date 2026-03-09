Lamonato nel Trofeo Open | Terra e asfalto in 4 tappe

Walter Lamonato, pilota di Valdobiadene, ha comunicato la sua partecipazione al Trofeo Open 2026, un nuovo campionato che si svolgerà su quattro tappe, alternando tracciati di terra e asfalto. La competizione si svolgerà nel prossimo anno, coinvolgendo vari eventi su diverse superfici. Lamonato ha confermato la sua presenza in questa serie, che rappresenta una novità nel panorama motoristico.

Walter Lamonato, pilota di Valdobbiadene, ha annunciato il suo impegno nel neonato Trofeo Open per la stagione 2026. Il programma prevede un mix tra gare su terra e asfalto, con tappe chiave come il Rally della Val d’Orcia e il San Marino Rally. La sfida si inserisce nell’eredità del mondo N5 Italia, aprendo le porte a vetture a trazione integrale. La stagione si aprirà ufficialmente ad aprile, ma già ora i dettagli del calendario sono chiari: tre appuntamenti sul girone Terra e uno sull’asfalto, oltre a due apparizioni prestigiose sul territorio locale. Il portacolori di Rally Team punta in alto, sostenuto da Avior Racing e dalla presenza fissa di Oriella Tobaldo al volante. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lamonato nel Trofeo Open: Terra e asfalto in 4 tappe Articoli correlati Avellino, lavori notturni in via Dorso: asfalto resistente e cantieri a tappeAvellino, 29 gennaio 2026 — I lavori di rifacimento del manto stradale in via Guido Dorso proseguono senza sosta anche nelle ore notturne. Leggi anche: Perché Matteo Salvini è stato assolto nel processo Open Arms: tutte le tappe del caso