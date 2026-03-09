L’ambasciatore algerino ha annunciato l’intenzione di potenziare gli scambi con la zona di Macerata, dove vivono circa 2.000 cittadini algerini. È stata creata un’associazione locale per riunire la comunità e offrire supporto pratico, come l’assistenza nella richiesta di passaporti e altre questioni amministrative. L’obiettivo è facilitare l’integrazione degli algerini presenti nell’area.

"A Macerata e nel circondario ci sono 2mila algerini, abbiamo creato un’associazione per riunirli. Ci occuperemo di integrarli e aiutarli con i passaporti, facilitando loro questioni pratiche". Per questo Kherrib Ali, Menacer Allaoua e Cherai Amine hanno fondato l’associazione "Giovani Algerini residenti a Macerata e dintorni". Per l’avvio delle attività è stato invitato a Villa Potenza l’ambasciatore algerino in Italia, Mohamed Khalifi, che ieri ha incontrato una trentina di interessati. "In Italia ci sono 35mila algerini – ha spiegato l’ambasciatore –, tutti stanno bene e lavorano, collaborano con lo Stato italiano, dove hanno anche posti importanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’ambasciatore algerino: "Potenziamo gli scambi"

