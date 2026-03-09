Lamaro capitano ciclista dell' Italrugby | L' Inghilterra? Come una volata in montagna al Giro

Lamaro, capitano dell’Italrugby, ha paragonato la confronto con l’Inghilterra a una volata in montagna al Giro. Suo padre, Gianluca, ex olimpionico di vela, ha detto che sarebbe un grande capitano anche in barca. Il leader degli azzurri, appassionato di ciclismo, ha espresso ammirazione per Pogacar, ma ha dichiarato che il suo preferito è Van der Poel.

Il breakdown è da sempre il suo terreno di caccia: a difendere il possesso di un compagno per favorire la pulizia del raggruppamento o ad aggredire il placcato avversario per mettere per primo le mani sul pallone. È la principale area di competenza di Michele Lamaro, che proprio così ha messo il timbro finale sulla storica vittoria dell'Italia per 23-18 sull'Inghilterra sabato all'Olimpico nella quarta giornata del Sei Nazioni. Una punizione guadagnata dopo 80 minuti di feroce battaglia, tra l'altro alla fine di un match nel quale l'arbitro non è mai stato chiarissimo nella gestione di quei complicatissimi momenti, condedendo più del dovuto agli inglesi, dove tempismo e regole sono alla base di un intervento corretto.