L’allenatore di Port Vale sostiene che i quarti di finale della FA Cup creano problemi tra le lotte per la retrocessione

L’allenatore del Port Vale ha dichiarato che i quarti di finale della FA Cup creano “problemi” nelle sfide legate alla lotta per la retrocessione. Secondo lui, le partite di questa competizione finiscono per complicare ulteriormente la situazione della squadra, già impegnata in una difficile corsa per evitare la retrocessione. La sua opinione si inserisce nel contesto delle difficoltà che il club affronta in questa fase della stagione.

2026-03-09 00:55:00 Giorni caldissimi in redazione! L’allenatore del Port Vale Jon Brady ha ammesso che l’impressionante corsa della sua squadra in FA Cup ha creato sfide durante la battaglia per la retrocessione, anche se hanno festeggiato un memorabile 1-0 sul Sunderland raggiungendo i quarti di finale per la prima volta dal 1954. Il Port Vale si è assicurato il posto grazie a un colpo di testa al 28? di Ben Waine. Il gol è arrivato dall’unico tiro in porta dei padroni di casa, ma si è rivelato sufficiente per eliminare gli ospiti della Premier League. Nonostante il risultato storico, Brady ha riconosciuto che la corsa prolungata della coppa aggiunge pressione a un programma già impegnativo mentre il club tenta di risalire dal fondo della League One. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Port Vale-Sunderland (FA Cup, 08-03-2026 ore 14:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Occasione per i Black CatsIl Port Vale, ultimo nella classifica di League One e dunque a forte rischio retrocessione, affronta un Sunderland che invece da quel gol al 123°...

L'impresa del Port Vale in FA CUP: dalla terza serie inglese elimina il Sunderland vincendo 1-0 e vola ai quarti di finaleLa magia della coppa più antica del mondo non si smentisce mai ... msn.com

CHE FAVOLA IL PORT VALE! Un gol di Ben Waine in mischia regala al Vale la vittoria per 1-0 sul Sunderland con annessa qualificazione ai quarti di finale Il Port Vale vola dalla terza divisione fino ai quarti di FA Cup dopo aver eliminato negli ultimi 2 turni x.com

