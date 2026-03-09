I medici di Firenze segnalano un aumento significativo di casi di esordi psicotici tra i giovani, evidenziando la necessità di interventi tempestivi e organizzati. La situazione ha portato alla definizione di un piano specifico per affrontare questa emergenza. La preoccupazione riguarda la crescente diffusione di problemi psichici nella fascia di età più giovane, spingendo le autorità a intervenire prontamente.

FIRENZE – Contrastare in modo precoce e strutturato le gravi patologie psichiatriche in età giovanile. È questo lo scopo primario di C df Safe Teen Firenze, il nuovo programma terapeutico presentato presso la Sala Pegaso di Palazzo Sacrati Strozzi e nato dalla sinergia tra l’associazione C’è Da Fare Ets, l’ AOU Meyer – Irccs e l’omonima Fondazione. Il piano clinico si rivolge a una prima platea di dieci minorenni, di età compresa tra i 12 e i 17 anni, residenti nell’area di competenza del polo pediatrico e affetti da quadri clinici acuti, tra cui ideazioni suicidarie, isolamento sociale estremo, autolesionismo e disturbi alimentari. Il percorso garantisce una presa in carico multidisciplinare della durata di dodici mesi, strutturata su tre accessi settimanali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - L’allarme dei medici fiorentini: “Impennata drammatica di esordi psicotici nei giovani”. Ecco il piano per arginarla

Articoli correlati

L’8 marzo nei luoghi della cultura: gratuità per le donne nei Musei civici fiorentini e a Palazzo Medici RiccardiDai segreti politici di Eleonora de Toledo alla vita in clausura di suor Giustina: gli itinerari speciali organizzati dalla Fondazione MUS.

Firenze, ecco nuove pietre d’inciampo per ricordare gli ebrei fiorentini uccisi nei campi di sterminioFirenze, 11 gennaio 2026 – La città di Firenze rinnova il proprio omaggio alle vittime dei campi di sterminio nazisti con la posa di undici nuove...

Altri aggiornamenti su L'allarme dei medici fiorentini...

Discussioni sull' argomento Sicurezza sul lavoro. Cisl Romagna lancia l’allarme: nel 2025 a Ravenna 865 denunce di malattie professionali, +38%; Beccaria, picchia cinque poliziotti senza motivo; Farmacisti introvabili nel Padovano, l'Ordine: Scelgono altri lavori; Guerra Iran, vola prezzo petrolio: aumento per benzina, diesel e gas.

Dieci euro in più per un pieno di gasolio Impennata da record, #benzina e #gasolio sempre più cari Dal 27 febbraio al 6 marzo la quotazione del #greggio Brent in dollari al barile è salita di 19,82 (da 72,87 a 92,69, con incremento del 27,2%), mentre la quotaz x.com

#ENERGIA, IMPENNATA PETROLIO-GAS, GOVERNO SI TOLGA PIGIAMA Il petrolio ha sfondato i 90 dollari al barile, prezzo massimo da due anni, +25% dall’attacco all’Iran. Il gas al TTF di Amsterdam è riaumentato intorno ai 52-53 euro a megawattora, prez - facebook.com facebook