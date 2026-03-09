Ladro usa piccone | 30mila euro rubati in villa durante i carri

Una villa residenziale in via Morganella Est a Ponzano è stata colpita da un'irruzione violenta tra il lunedì 9 marzo 2026, con i ladri che hanno frantumato un'inferriata e sfondato una cassaforte murata per sottrarre gioielli e contanti per un valore totale stimato in trentamila euro. L'aggressione è avvenuta mentre la famiglia Salamone era fuori casa durante i carri del paese, sfruttando il rumore della festa per passare inosservati. Il manager Maurizio Salamone ha riferito che gli intrusi hanno utilizzato un piccone prelevato dal giardino stesso per forzare l'accesso posteriore dell'abitazione, dimostrando una conoscenza precisa delle vulnerabilità strutturali della proprietà. Assalto con il piccone alla villa del manager Maurizio Salamone: rubati 30mila euro. Il raid durante i carri in paese mentre la famiglia era fuori a cenaPONZANO - I ladri hanno colpito ancora una volta in via Morganella Est, scegliendo come obiettivo una villetta non lontana dal centro di Ponzano.