L' addio di Signorini a Chi l' ex direttore Brindani | Mi ha dimenticato ma forse è una medaglia E ricorda quell' avvertimento in bagno

La settimana scorsa si è parlato molto della decisione di Alfonso Signorini di lasciare la direzione di Chi, il settimanale in cui ha lavorato per più di vent’anni. L’ex direttore Brindani ha commentato il suo addio dicendo di essere stato dimenticato, ma considerandolo forse una sorta di riconoscimento. Ricorda anche un avvertimento che gli aveva rivolto in bagno, senza entrare nei dettagli.

