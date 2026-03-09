Laccetti colorati sugli scarpini celebrata la Festa della donna con un torneo femminile Under 10

Domenica 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, il centro sportivo Giorgio Ghezzi di Cesenatico ha organizzato un torneo di calcio femminile Under 10. Tre squadre provenienti da Cesenatico, Bologna e Sassuolo si sono sfidate sul campo, con l’attenzione rivolta ai giovani talenti del settore. I bambini hanno indossato scarpini con lacci colorati e hanno disputato le partite in un clima di festa.

Tra le protagoniste della giornata la squadra di casa, la formazione femminile del Granata Calcio di Bagnarola di Cesenatico, che ha accolto le altre società in un clima di festa, sport e condivisione. Il torneo ha rappresentato non solo un momento di competizione sportiva, ma anche un'importante occasione per promuovere i valori dello sport femminile e l'importanza della partecipazione delle bambine e delle ragazze al calcio.