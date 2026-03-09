La Volta Buona ospiti dal 9 al 13 marzo | Anita Caprioli Rocco Papaleo e i protagonisti di Sanremo Top

Dal 9 al 13 marzo, Rai 1 trasmette la nuova settimana di La Volta Buona, il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo. Tra gli ospiti ci sono Anita Caprioli, Rocco Papaleo e i protagonisti di Sanremo Top, pronti a condividere aggiornamenti, musica e aneddoti con il pubblico. La trasmissione offre un approfondimento quotidiano su temi di attualità e intrattenimento.

La settimana dal 9 al 13 marzo porta nuovi racconti, musica e attualità nel pomeriggio di Rai 1 con La Volta Buona, il daily show condotto da Caterina Balivo. Dalle 14 alle 16, il salotto televisivo accoglie volti dello spettacolo, della cultura e dello sport, alternando interviste intime, momenti di intrattenimento e pagine dedicate alle storie personali. Chi arriverà sul celebre divano arancione? Quali novità racconteranno gli ospiti? E quali temi guideranno i talk della settimana? Scopriamolo insieme. Tra gli incontri più attesi c'è quello con Anita Caprioli, che parlerà del suo ruolo nella nuova serie Guerrieri – La regola dell'equilibrio, adattamento televisivo tratto dai romanzi di Gianrico Carofiglio.