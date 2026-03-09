La vittoria nel derby amplifica i rimpianti del Milan

Nel derby di ieri, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria che rafforza i rimpianti dei tifosi del Milan. La partita ha mostrato alcune lacune della squadra rossonera e ha evidenziato le difficoltà di un ciclo ormai agli sgoccioli. La giornata si è conclusa con un risultato che lascia spazio a molte riflessioni, in un contesto dove il calcio continua a riflettere anche aspetti più ampi della società.

Che il calcio, e il campionato di Serie A, siano ancora lo specchio della società lo dimostra l'ultima giornata, capace di alimentare rimpianti, di evidenziare il tramonto di un ciclo, di avvertire interferenze esterne tanto quando la politica o le attività culturali. Al centro, ovviamente, c'è l'esito dello scontro diretto tra la prima e la seconda in classifica, segnatamente le milanesi, concluso con il classico 1-0 in favore della squadra di Massimiliano Allegri: "I did it my way", ovviamente di corto muso. Senza scomodare il bivio tra l'errore in percussione di Henrikh Mkhitaryan e la rete del successo siglata da Pervis Estupiñán, nell'arco di un minuto, il fischio finale di Daniele Doveri sancisce la lunga serie di rimpianti che i rossoneri possono avanzare in questi mesi.