Voglio partire da una domanda semplice e radicale: in quale società intendiamo vivere e quale modello di democrazia vogliamo? La questione delle pari opportunità viene al centro del dibattito pubblico, mentre si discutono proposte e si analizzano le disparità ancora presenti tra i diversi gruppi sociali. I rappresentanti istituzionali e i cittadini si confrontano su come garantire un accesso equo a diritti e risorse fondamentali.

Voglio partire da una domanda semplice e radicale: in quale società intendiamo vivere e quale modello economico desideriamo costruire? È una domanda che attraversa la quotidianità di molte donne, anche nel nostro territorio, e che riguarda il lavoro, i servizi, le opportunità e, in ultima analisi, la dignità delle persone. Il gender gap non nasce da un accidente isolato, ma è il prodotto di un assetto economico e culturale che continua a considerare il lavoro di cura come una responsabilità privata e prevalentemente femminile. In questo quadro, alle donne viene richiesto di essere costantemente all’altezza di standard elevatissimi, di conciliare ruoli molteplici, di sostenere carichi distribuiti in modo diseguale tra lavoro, famiglia e impegno pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "La vera democrazia? Solo con pari opportunità"

Leggi anche: Salute, Mattarella: Tutti abbiano pari diritti e pari opportunità nelle cure

La nuova Commissione comunale per le Pari Opportunità si presenta con le iniziative per l’8 marzoArezzo, 27 febbraio 2026 – La nuova Commissione comunale per le Pari Opportunità si presenta con le iniziative per l’8 marzo dal titolo: “Donne rese...

Democracy or Just a Facade of Equality

Tutto quello che riguarda vera democrazia.

Temi più discussi: Il mio intervento in occasione dell’incontro Voto alle donne. La democrazia italiana compie ottant’anni.; La vera democrazia? Solo con pari opportunità; Referendum: una risposta a Stefano Ceccanti; Samira Ardalani all'Arci di san Bernardino: 'l'Iran vuole solo libertà e democrazia'.

La vera democrazia? Solo con pari opportunitàVoglio partire da una domanda semplice e radicale: in quale società intendiamo vivere e quale modello economico desideriamo costruire? È una domanda che attraversa la quotidianità di molte donne, anch ... lanazione.it

La democrazia si invera solo nell’oggettività del bene perseguitoNel suo discor-so di giovedì scorso ad alcuni vescovi brasiliani, il Papa ha toccato il tema del rapporto tra democrazia, aborto ed eutanasia: «Quando i progetti politici contemplano […] la ... avvenire.it

Il Presidente di ANCI Basilicata Gerardo Larocca : " Non può esserci futuro, libertà e vera democrazia senza il rispetto, la dignità e la sicurezza delle donne. In questa Giornata Internazionale della Donna, voglio rivolgere i miei più sinceri auguri a tutte le don - facebook.com facebook