La Ternana non produce e i rossoblù prendono tutto

La partita tra Ternana e Gubbio si è conclusa con la vittoria degli ospiti per 1-0. La formazione rossoblù ha schierato D’Alterio tra i pali, mentre in attacco c’erano Ferrante e Dubickas. La Ternana, invece, ha adottato un modulo 4-3-1-2, con Donati e Kurti in difesa e Kerrigan, Majer e McJannet a centrocampo. La squadra di casa non è riuscita a segnare, mentre il Gubbio ha trovato il gol decisivo nel corso del secondo tempo.

TERNANA 0 GUBBIO 1 TERNANA (4-3-1-2): D'Alterio; Donati, Kurti (25' st Tripi) Pagliari; Kerrigan, Majer (16' st Orellana), McJannet, Ndrecka (16' st Martella), Garetto (42' st Aramu); Ferrante (16' st Leonardi), Dubickas. A disp.: Morlupo, Delibra, Meccariello, Panico, Lodovici, Proietti. All.: Liverani. GUBBIO (3-5-2): Krapikas; Bruscagin, Signorini (25' st Baroncelli), Di Bitonto; Podda, Rosaia, Carraro (32' st Fazzi), Varone, Murru (42' st Tentardini); Ghirardello (42' st La Mantia), Minta (25 st Di Massimo). A disp.: Bagnolini, Tomasella, Mastropietro, Costa, Djankpata. All.: Di Carlo. Arbitro: Ubaldi di Roma 1 Marcatori: 40' pt Ghirardello Note: Ammoniti Majer, Ferrante Recupero: pt 1 st 7 Angoli: 1 - 0 Spettatori: 3.