La stella di Bucarest che cade senza potersi più chiamare Steaua

Lo scorso sabato all’Arena Na?ionala si è disputata una partita tra Universitatea Cluj e una squadra di Bucarest, con l’Universitatea che ha ottenuto una vittoria in rimonta. La gara, che aveva poca risonanza, si è conclusa con un risultato che ha premiato i visitatori, senza influenzare significativamente la classifica. La sfida ha visto i gol decisivi nel secondo tempo, senza altre variazioni di rilievo durante il match.

La partita di sabato scorso contava poco o nulla. L'Universitatea Cluj di Cristiano Bergodi ha vinto facilmente in rimonta all'Arena Na?ional?, ma il risultato era quasi un dettaglio. Parliamo della Steaua Bucarest, che ormai non si chiama più così, e dell'ennesima sconfitta casalinga in una stagione il cui destino era già scritto dalla scorsa settimana: i campioni di Romania in carica giocheranno il finale di stagione nel gruppo retrocessione, il modo meno carino possibile per rinominare i play-out. Un paradosso che sembra uscito da un "dramma comico" di Eugène Ionesco. Una stella senza nome, una coppa senza proprietario. La ferita identitaria è nota.