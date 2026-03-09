‘La Sposa‘ | flop al botteghino globale

Il film “La Sposa”, diretto da Maggie Gyllenhaal, ha avuto un debutto deludente al botteghino mondiale. Nonostante abbia richiamato l’attenzione su un personaggio ispirato a un’icona classica, le sue performance commerciali non hanno incontrato il favore del pubblico, portando a risultati insoddisfacenti nelle sale di tutto il mondo.

La Sposa!, diretto da Maggie Gyllenhaal, resuscita l'amica tanto desiderata di Frankenstein, ma al botteghino lascia solo cadaveri. Flop micidiale di ingressi per la nuova pellicola punk-horror con Jesse Buckley e Christian Bale. Il botteghino americano. La Sposa! è la reinterpretazione punk rock e femminista de " La moglie di Frankenstein " della regista Maggie Gyllenhaal, ha chiuso in pareggio al botteghino con 7,3 milioni di dollari negli Stati Uniti e 13,6 milioni di dollari a livello globale nel primo weekend di uscita. Un risultato pessimo, considerando che la Warner Bros. ha speso 90 milioni di dollari per produrre il film vietato ai minori, senza contare i 65 milioni di dollari dichiarati in spese di marketing.

Articoli correlati I film 2025 top e flop al botteghinoDa Avatar 3 che incenerisce il box-office mondiale al fallimento di Biancaneve che morde la mela avvelenata. Why Kristen Wiig Thought 'Bridesmaids' Was a Flop Before It Became a Comedy Classic

La Sposa delude al box office: il film con Christian Bale rischia di perdere decine di milioniLa Sposa debutta con soli 13,6 milioni al box office globale: il film con Christian Bale rischia di diventare uno dei flop dell'anno. cinefilos.it Box Office: Pixar rinasce con Jumpers, flop per La sposa!Il fine settimana del 6/8 marzo si è chiuso al botteghino nordamericano con circa 94,9 milioni di dollari complessivi. Un risultato in calo del 14,5% ... ciakmagazine.it