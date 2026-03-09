La scuola evacuata a Niscemi da Messina in arrivo materiale didattico e giocattoli

A Niscemi la scuola è stata evacuata a causa di una frana avvenuta alla fine di gennaio. Da Messina sono in arrivo materiali didattici e giocattoli destinati agli studenti, che non hanno potuto frequentare regolarmente le lezioni. La situazione ha portato allo sgombero dell’edificio scolastico, mentre si attende il trasferimento temporaneo degli alunni in altre strutture.

Materiali didattici e giocattoli per gli alunni della scuola di Niscemi evacuata dopo la frana di fine gennaio. La Flc Cgil di Messina ha promosso, tra le scuole della città e della provincia, una raccolta da destinare agli alunni dell'Istituto comprensivo Salerno ospitati in un'altra scuola dopo l'evacuazione delle loro classi. Il materiale sarà consegnato domani mattina, martedì 10 marzo, alle 10.30, alla scuola secondaria Manzoni dell'istituto comprensivo (via Serbatoio Dnc) da una delegazione della Flc Messina e della Cgil Sicilia incontrerà la dirigente scolastica Licia Salerno e il sindaco di Niscemi Massimiliano Valentino Conti.

La Flc Cgil di Messina dona materiali didattici agli alunni di una scuola evacuata a NiscemiLa Flc Cgil di Messina ha promosso tra le scuole della città e della provincia una raccolta di materiali didattici e giocattoli da destinare agli alunni dell’istituto comprensivo «Salerno» ... messina.gazzettadelsud.it

Niscemi, le maestre ci hanno consolato: il rientro in classe dopo la frana e la scuola come presidio di speranza. Abbiamo sentito bambini, maestre e genitori. Video servizioOrizzonte Scuola si è recato a Niscemi, nel cuore di una comunità segnata dalla frana, per ascoltare direttamente la voce di bambini, docenti, genitori e dirigente scolastica. Tra aule rimodulate e ab ... orizzontescuola.it