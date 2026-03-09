L'Opera di Roma ha risposto a Timothée Chalamet con un messaggio diretto invitandolo a visitare il teatro. La comunicazione si rivolge all’attore, noto tifoso della Roma, suggerendogli di ampliare i propri interessi e scoprire altre passioni. La frase include un invito a varcare i confini della sua routine e ad esplorare nuove esperienze culturali.

"Ciao Timothée, sappiamo che sei un tifoso della Roma ma qualcosa ci dice che dovresti allargare i tuoi orizzonti e venire a trovarci: scopriresti anche altre passioni. Perché sì, l’opera e la danza sono vive, a Roma e in tutto il mondo: perdersele è un vero peccato". La risposta dell'Opera di Roma a Timothée Chalamet. "Ciao Timothée, sappiamo che sei un tifoso della Roma ma qualcosa ci dice che dovresti allargare i tuoi orizzonti e venire a trovarci: scopriresti anche altre passioni. Perché sì, l’opera e la danza sono vive, a Roma e in tutto il mondo: perdersele è un vero peccato". La risposta dell'Opera di Roma a Timothée Chalamet. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La risposta dell'Opera di Roma a Timothée Chalamet: "Dovresti allargare i tuoi orizzonti"

