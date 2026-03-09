La protesta dei lavoratori del Petruzzelli | Contratto fermo da 20 anni e turnover ridotti

Questa mattina a Bari, coristi, orchestrali e lavoratori della Fondazione Petruzzelli sono scesi in piazza per manifestare. La protesta riguarda il contratto nazionale, fermo da due decenni, e le questioni legate a stipendi e ridotti turn-over. I lavoratori hanno deciso di far sentire la loro voce per evidenziare le difficoltà che affrontano quotidianamente.

Coristi, orchestrali e lavoratori della Fondazione Petruzzelli sono scesi in piazza, questa mattina, a Bari, per protestare contro la situazione legata al contratto nazionale fermo da 20 anni e altre problematiche riguardanti stipendi e turnover. Il sit-in, a cura di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom e Fials Cisal, si è svolto in piazza Libertà. I manifestanti hanno poi ottenuto un incontro in Prefettura, dove hanno presentato un documento con le rivendicazioni sindacali. Coristi e musicisti hanno intonato ‘Va Pensiero’ di Giuseppe Verdi in segno di protesta. “Il settore - dice Antonio Di Tommaso, segretaria Uilcom Puglia - nonostante il valore sociale e culturale, vive uno stato di incertezza e precarietà. 🔗 Leggi su Baritoday.it

