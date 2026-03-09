La prima nave da crociera che ha a bordo un'intera pista per go-kart

Una nave da crociera ha installato una pista da go-kart a bordo, rendendo possibile vivere un'esperienza di guida durante la crociera. La Norwegian Joy ha anche acquistato un'isola privata, sulla quale sono state installate zipline per voli adrenalinici. La nave combina quindi attività di svago in mare e sulla terraferma, offrendo nuove opportunità di divertimento ai passeggeri.

La Norwegian Joy ha deciso di portare un po' di adrenalina a bordo della sua crociera, costruendo una pista da go-kart sulla nave e comprando un'isola privata sulla quale "volare" con ziplines. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Com’è fatta la prima nave da crociera a 5 stelle al mondo con suite da 50 mila euro a personaGli Star Awards 2026 di Forbes Travel Guide (giunti alla 68esima edizione) hanno premiato la prima crociera a cinque stelle al mondo.

“Vomito, diarrea e febbre”. Epidemia a bordo della nave da crociera: la situazioneL’anno nuovo si è aperto con una vicenda tutt’altro che rassicurante per decine di viaggiatori partiti con grandi aspettative.

ehir Gibi Gemilerle Dünya Böyle Geziliyor - te Ünlü Malezya PENANG

Approfondimenti e contenuti su prima nave

Temi più discussi: Luna, la nave da un miliardo di euro costruita a Venezia da Fincantieri: Ci sono 1.800 cabine per 3.550 posti letto, 17 ristoranti, 18 bar. Perfino un ospedale con sala operatoria; Fincantieri lancia Four Seasons I, la prima nave intelligente al mondo che inaugura una nuova era della crocieristica; Il gioiello della marina iraniana affondato da un sottomarino Usa: è la prima volta dal 1945; Italiani sulla nave da crociera a Dubai: Cresce la tensione con il passare delle ore.

La prima nave da crociera per viaggiatori solitari: qual è e quanto costaSiete dei viaggiatori solitari che non vogliono rinunciare a un’esperienza in crociera? Finalmente verrà inaugurata la nave pensata appositamente per voi: ecco gli itinerari e i prezzi. Leggi tutte le ... fanpage.it

Salpa la prima nave da crociera per viaggiatori solitari, per una vacanza da favolaLa crociera è quasi sempre un viaggio di coppia o in famiglia, ma una novità sta riscrivendo le regole del gioco. Riviera Travel lancia un progetto che sarà attivo dal 2027: si tratta della MS George ... siviaggia.it

Nave #Gaeta, prima di essere impiegata nell’Operazione #FondaliSicuri, è stata impegnata in attività di calibrazione magnetica presso la stazione di #degaussing di #Augusta. La calibrazione magnetica è un’attività fondamentale per i #cacciamine, che perm - facebook.com facebook

Pare colpita la prima nave significativa della marina iranian x.com