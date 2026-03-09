La popolarità dei Royal non è mai stata cosi bassa Negli Usa forse William e Kate

La popolarità della famiglia reale britannica si è notevolmente ridotta, con un calo evidente nei sondaggi più recenti. Negli Stati Uniti, i membri più noti, come William e Kate, riscuotono meno consensi rispetto al passato. In Gran Bretagna, l’immagine di Carlo e dei Windsor appare compromessa, mentre lo scandalo riguardante l’ex membro della famiglia continua a influenzare l’opinione pubblica.

R e Carlo e la Royal Family non sono mai stati così poco amati dal popolo britannico. Lo scandalo di Andrea continua ad avere gravi ripercussioni sui Windsor e pochi in Gran Bretagna si sono meravigliati nel leggere i risultati dei sondaggi più recenti. Meno della metà dei cittadini desidera che Carlo rimanga sul trono, mentre il 55 per cento dei giovani sotto i 35 anni preferirebbe un capo di Stato eletto dal popolo. Colpa della lentezza dimostrata di recente: meno di un terzo dei britannici pensa che il sovrano abbia reagito in maniera adeguata alle rivelazioni della corrispondenza tra l’ex principe e Jeffrey Epstein. E ora il colpo più pesante: re Carlo non può andare negli Usa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

La popolarità dei Royal non è mai stata cosi bassa. Carlo sperava in una visita negli Usa, ma forse dovrà rinunciare. Meglio che ci vadano William e KateRe Carlo e la Royal Family non sono mai stati così poco amati dal popolo britannico.

