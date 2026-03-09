La Polisportiva Mandello pensa in grande | lifting al centro sportivo e al campo di calcio

La Polisportiva Mandello ha annunciato un progetto di riqualificazione del centro sportivo e del campo di calcio, con il supporto dell’Amministrazione comunale. La società ha scelto di chiamare l’iniziativa “Oltre lo sport” e ha in programma interventi che coinvolgono direttamente le strutture sportive locali. Queste iniziative mirano a migliorare le infrastrutture e a rafforzare le attività sportive nel territorio.

Entro due anni interventi su pista di atletica e palestre, un nuovo campo da padel e il rinnovato manto in erba sintetica. Presentato anche il nuovo logo dell'associazione. L'obiettivo è crescere L'obiettivo è trasformare sempre più il centro sportivo di Pra' Magno in un ritrovo comunitario, accessibile a tutti e all'insegna della multidisciplina. Presentato nel pomeriggio di domenica il progetto di riqualificazione che servirà ad ammodernare le strutture sportive attuali, rendendole così più sicure per gli utenti e in grado di valorizzare il talento dei fruitori. L'offerta sportiva verrà ampliata per consolidare la sua capacità aggregativa tra i giovani (e non solo), il tutto all'insegna della riduzione dei consumi energetici. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

