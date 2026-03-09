La Pixar elimina la sottotrama gay del flop Elio | nella versione originale il protagonista si innamorava di un ragazzo

La Pixar ha deciso di rimuovere la sottotrama gay presente nel film Elio, in cui il protagonista si innamorava di un ragazzo nella versione originale. La pellicola, che ha avuto un insuccesso al botteghino, continuerà a essere distribuita senza quella parte della storia. Elio rappresenta uno dei film più discussi della casa di animazione, conosciuta a livello mondiale.

I dati dicono che Elio è un film che farà la storia della Pixar, lo studio d’animazione di proprietà della Disney più famoso del pianeta. Ma non sarà il capitolo più felice perché si è trattato di un clamoroso flop da oltre 100 milioni di dollari di perdita, preannunciato dal record negativo di peggiore debutto della storia dello studio (20,8 milioni nel primo weekend). In totale il film ha incassato 154 milioni in tutto il mondo: per restituire la misura, Inside Out 2, uscito qualche mese prima, ha incassato oltre un miliardo e mezzo. Le ragioni di un flop al botteghino non possono mai essere matematicamente, così come quelle di uno strepitoso successo, ma Elio ha avuto una storia piuttosto travagliata che direttore creativo della Pixar Pete Docter ha spiegato al Wall Street Journal. 🔗 Leggi su Open.online

