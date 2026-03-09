La patente straniera non è convertita in quella europea | multa di 158 euro a un automobilista a Rivoli

Durante i controlli di ieri a Rivoli, gli agenti della polizia locale hanno fermato un automobilista straniero extracomunitario al volante di un’auto in corso Kennedy. L’uomo non aveva convertito la patente straniera in quella europea, e per questo motivo gli è stata inflitta una multa di 158 euro. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulle circostanze dell’intervento.

Multa da 158 euro. È quella inflitta dagli agenti della polizia locale di Rivoli a uno straniero extracomunitario intercettato al volante di un'auto nel corso dei controlli avvenuti nella giornata di ieri, domenica 8 marzo 2026, in corso Kennedy. L'uomo non ha commesso alcuna infrazione di sorta ma la sua patente non è risultata convertita in quella italiana o di un altro Paese dell'Unione Europea nonostante lui fosse residente qui da oltre sei anni (abita nella zona). I controlli sono proseguiti per il resto della giornata. TorinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Patente revocata da otto... 🔗 Leggi su Torinotoday.it Articoli correlati Controllato a Bruere di Rivoli, guidava con la patente revocata da quattro anni: multa di oltre 5mila euroNella prima serata di ieri, martedì 24 febbraio 2026, una pattuglia della polizia locale di Rivoli, durante un normale posto di controllo eseguito... Altri aggiornamenti su La patente straniera non è convertita... La patente straniera non è convertita in quella europea: multa di 158 euro a un automobilista a RivoliMulta da 158 euro. È quella inflitta dagli agenti della polizia locale di Rivoli a uno straniero extracomunitario intercettato al volante di un'auto nel corso dei controlli avvenuti nella giornata di ... torinotoday.it Controllato a Bruere di Rivoli, guidava con la patente revocata da quattro anni: multa di oltre 5mila euroFarmaci di dubbia provenienza (tra cui pastiglie per il potenziamento sessuale) e creme schiarenti vietate che passano nei bagagli dei passeggeri dell'aeroporto di Caselle Torinese: quattro denunciati ... torinotoday.it