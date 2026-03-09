La partita dell’intelligence militare dietro le tensioni Crosetto-Mantovano

Giovedì, Matteo Renzi ha fatto riferimento a una figura che si trova all’interno dei servizi di intelligence militare, senza entrare nei dettagli. La discussione riguarda le tensioni tra il ministro della Difesa e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio. La vicenda coinvolge diverse persone e si inserisce in un quadro di tensioni politiche e istituzionali. La questione sta attirando l’attenzione sui rapporti tra i rappresentanti del governo e i servizi di intelligence.

Giovedì Matteo Renzi ci aveva provato, parlando di «qualcuno» che «all'interno dei servizi di intelligence» avrebbe «messo nel bersaglio il ministro della Difesa», di «una tensione» tra i servizi di intelligence e lo stesso ministro Guido Crosetto e di «veline» su «alcune testate» su «un conflitto» tra il ministro e il sottosegretario Alfredo Mantovano, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, ovvero l'uomo a cui Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha affidato la gestione dell'intelligence. «Ho piena fiducia in Alfredo Mantovano», ha ribattuto Crosetto al leader di Italia Viva nel corso della discussione generale al Senato sulle comunicazioni per la richiesta di aiuti dai Paesi del Golfo.