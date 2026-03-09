A Lainate sta prendendo forma una nuova porta che mira a rendere la città più pedonale e ciclabile. Sono stati completati i lavori di riqualificazione del primo tratto di viale Rimembranze e di quello finale, che comprende Piazza Matteotti e le zone circostanti. La trasformazione coinvolge queste aree, con l’obiettivo di favorire modalità di spostamento più sostenibili.

La riqualificazione del primo tratto di viale Rimembranze e di quello finale, comprendente Piazza Matteotti e le aree circostanti, diventa realtà. La giunta comunale ha approvato i progetti di fattibilità tecnico-economica per realizzare quella che viene definita "la nuova porta di Lainate", un progetto ambizioso per rendere la città più vivibile, sostenibile e attrattiva. Il progetto prevede la realizzazione di una barriera verde tra il centro cittadino e l’autostrada, all’inizio del viale ci saranno un parco e un’area di sosta con l’ampliamento dell’attuale parcheggio di vicolo Pavese. Un ingresso green e sostenibile dove lasciare l’auto e proseguire a piedi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La nuova porta di Lainate sarà realtà: "Una città da vivere a piedi e in bici"

