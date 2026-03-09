La nuova linea di Salvini | cautela nella Lega su guerra e referendum

Matteo Salvini ha incontrato i segretari regionali e i principali dirigenti della Lega in due riunioni riservate, una giovedì sera e l’altra venerdì mattina. La discussione si è concentrata sulla strategia del partito riguardo alla guerra e al referendum sulla giustizia, con l’obiettivo di mantenere un atteggiamento di cautela e disimpegno. La linea ufficiale del partito appare orientata a evitare prese di posizione e a limitare le dichiarazioni pubbliche su questi temi.

Parola d’ordine: disimpegno. Dalla guerra e dal referendum sulla giustizia. Matteo Salvini ha incontrato i segretari regionali e massimi dirigenti in due riunioni a porte chiuse tra giovedì sera e venerdì mattina. E la raccomandazione a tutti è stata: «Quando andate in tivù o fate interviste ai giornali evitate ogni commento sulla guerra in Iran e nei Paesi del Golfo. La politica estera la fanno Tajani e Meloni? Che commentino loro», è stato il ragionamento del segretario leghista. «La Lega deve apparire come il partito responsabile che cerca di mitigare le conseguenze di un conflitto complesso in cui l’Italia ha un ruolo più che marginale. E si deve occupare solo della task force sui prezzi e di evitare ogni speculazione sul costo dell’energia». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La nuova linea di Salvini: cautela nella Lega su guerra e referendum Articoli correlati Salvini guida il direttivo della Lega a Messina: focus su amministrative e referendumLa riunione, convocata dal segretario regionale Nino Germanà, vede la partecipazione dei parlamentari e degli assessori regionali del partito. Lega, Davide Vecchi alla comunicazione: scoppia la guerra dell’ufficio stampa, iniziata la resa dei conti su SalviniNella Lega l’ultima frattura non attraversa più soltanto le correnti politiche: passa dagli uffici stampa, dalle convocazioni alle agenzie e dalla... Contenuti utili per approfondire La nuova linea di Salvini cautela nella... Discussioni sull' argomento Salvini attacca il Pd sulla linea Bari-Napoli. Replica di Leccese: Ignora problemi del Sud; Treno per Orio, Salvini: L'impresa deve accelerare, li ho spronati. Pnrr, l'Ue ci dia la proroga; Nuovo Codice della Strada: nuove regole, sanzioni, limiti; Segnale di Salvini: ora apre a Zaia e lo inserisce nella segreteria. Salvini: Ponte sullo Stretto si farà senza una nuova gara/ Penale del 4% in caso di stop ai lavoriMatteo Salvini resta ottimista sul Ponte sullo Stretto di Messina, nonostante il recente stop della Corte dei conti alla delibera del Cipess, organo che in Italia approva i grandi investimenti ... ilsussidiario.net «LA FAMIGLIA NEL BOSCO!!! LA FAMIGLIA NEL BOSCO!!! LA FAMIGLIA NEL BOSCO!!!» Meloni, Salvini e tutto il coro dei loro sostenitori, da Cerno a Giordano, dalle trasmissioni ai giornali, spingono questa notizia con una forza impressionante. Perché Per - facebook.com facebook Doppi incarichi, grandi opere. Pellegrini, la zarina di Salvini x.com