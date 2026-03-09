La nuova Guida Suprema dell’Iran Si impongono i pasdaran scelto il figlio di Khamenei

Il 8 marzo 2026, in Iran, si è annunciato che Mojtaba Khamenei, figlio del leader uscente, è stato scelto come nuova Guida Suprema del paese. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza dettagli su eventuali processi o contestazioni. Mojtaba Khamenei, considerato il successore designato, assume ora un ruolo di grande rilievo all’interno del sistema di potere iraniano.

Roma, 8 marzo 2026 – Il figlio prediletto e anche quello più temuto. Mojtaba Khamenei sarebbe la nuova Guida Suprema iraniana. L’Assemblea degli Esperti, secondo diverse indiscrezioni, avrebbe scelto proprio il secondogenito di Ali Khamenei come successore della Guida Suprema. “Il nome di Khamenei continuerà a esistere”, ha dichiarato uno dei membri dell’organismo che riunisce gli 88 religiosi incaricati di eleggere il leader del Paese. L’annuncio ufficiale però tarda ad arrivare e restano forti le tensioni interne all’establishment, mentre la guerra con Israele e Stati Uniti entra in una fase sempre più dura. La scelta del figlio della Guida Suprema rappresenterebbe anche un messaggio politico a Washington. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

