La nazionale di calcio più scarsa del mondo un allenatore irascibile e un' isola del Pacifico da sogno | perché vedere Chi segna vince

Chi segna vince è un film che mescola il calcio con un’isola del Pacifico da sogno, anche se non si è appassionati di questo sport. La trama ruota attorno a una nazionale di calcio considerata tra le più deboli al mondo e a un allenatore noto per la sua irascibilità. La narrazione si concentra sulle sfide di questa squadra e sull’atmosfera unica dell’isola, offrendo uno sguardo diverso su il calcio e le sue storie.

Anche se non vi piace il calcio – anzi, soprattutto se non vi piace – Chi segna vince è il film che fa per voi. Perché parla sì di calcio, ma non nel modo che ci aspetteremmo. Non c'è lo stadio pieno, il campione che esulta, la telecronaca che strappa lacrime. C'è invece una squadra improbabile di ragazzi polinesiani, un allenatore con più problemi che soluzioni, e un'isola del Pacifico che sembra sapere benissimo cosa significhi la parola «famiglia» – mentre il resto del mondo si ostina a inseguire solo la vittoria. Il film di Taika Waititi, già premio Oscar per Jojo Rabbit, arriva in prima visione stasera in tv alle 21.20 su Rai 2 (in contemporanea è in streaming su RaiPlay).