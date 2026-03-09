La Riserva Acquerino a Cantagallo, in provincia di Prato, si prepara a diventare un punto di riferimento per le terapie forestali. Oltre alle attività di passeggiate e relax, l’area sta assumendo un ruolo centrale nel promuovere interventi terapeutici basati sulla natura. La riserva si sta attrezzando per accogliere gruppi interessati a praticare queste nuove forme di cura ambientale.

Cantagallo (Prato), 9 marzo 2026 – Non solo passeggiate lontano dal caos della città e immerse nel verde. Ma anche un luogo per ospitare percorsi di terapia forestale rivolti a persone fragili. È questa la proposta del Comune di Cantagallo, che ha avviato il percorso per ottenere la certificazione della Riserva naturale Acquerino Cantagallo come area idonea alle terapie forestali, una pratica terapeutica che utilizza il contatto con l’ambiente naturale per migliorare il benessere fisico e psicologico dei pazienti. “Vogliamo valorizzare la nostra Riserva anche come luogo di prevenzione e terapia, unendo tutela dell’ambiente, ricerca scientifica e servizi per le persone”, ha detto l’assessore alla sanità Dimitri Becheri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La natura come cura, la Riserva Acquerino si candida a polo per le terapie forestali

Articoli correlati

Etna, intesa FAI-Regione per le aree forestali: a Randazzo siglato un patto per la naturaFAI CATANIA, GRUPPO ETNA NORD E REGIONE SICILIANA INSIEME PER VALORIZZARE LE AREE FORESTALI E NATURALISTICHE.

Cura della candida: la svolta in uno studio sull'infezione fungina potenzialmente mortaleDa tempo la Candida auris desta preoccupazione nella comunità scientifica e tra le autorità sanitarie.

Tutto quello che riguarda Riserva Acquerino

Riserva toscana si candida a polo per le terapie forestaliCANTAGALLO: La natura che cura nella Riserva naturale Acquerino: il Comune ha annunciato l'avvio del percorso per ottenere la certificazione ... toscanamedianews.it

La foresta che cura: la Riserva Acquerino di Cantagallo si candida a polo per le terapie forestaliAl via il progetto per realizzare percorsi speciali per anziani con declino cognitivo e donne con tumore al seno e costruire una rete territoriale che coinvolga anche Vallombrosa e la foresta di Sant' ... intoscana.it