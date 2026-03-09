la nato intercetta un secondo missile iraniano nello spazio aereo turco

Il 9 marzo, la Nato ha intercettato e distrutto un secondo missile iraniano nel cielo sopra la Turchia. L'evento si è verificato durante un'operazione di sorveglianza e difesa nella regione. Non ci sono state segnalazioni di danni a persone o proprietà, e le autorità militari hanno confermato l'intervento senza ulteriori dettagli. La situazione rimane sotto monitoraggio.

Il 9 marzo la Nato ha intercettato e distrutto nello spazio aereo turco un secondo missile lanciato dall’Iran, ha affermato il ministero della difesa di Ankara. “Frammenti del missile sono caduti nella provincia di Gaziantep, circa duecento chilometri a est di Adana, senza causare feriti”, ha aggiunto. Intanto, il 9 marzo gli Stati Uniti hanno sospeso i servizi consolari nel sud della Turchia e ordinato al personale diplomatico non essenziale di lasciare la regione “a causa dei rischi per la sicurezza”. “Consigliamo vivamente ai cittadini statunitensi che risiedono nel sudest della Turchia di andarsene immediatamente”, ha affermato il dipartimento di stato statunitense in un comunicato. 🔗 Leggi su Internazionale.it

